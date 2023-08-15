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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أخطاء يقع فيها البعض تجعل الدعاء غير مستجاب.. داعية يكشف عنها

صدى البلد

يشكو كثير من الناس من عدم استجابة الدعاء أو أنهم يلحوا في الدعاء ولا يستجاب لهم ، فيصيبهم اليأس والإحباط ، دون معرفة أسباب ذلك ، وقد قال العلماء قديما وحديثه أن هناك أسباب تجعل الدعاء غير مستجاب.

وقال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف أن هناك خطأين يقع فيهما كثير من الناس يجعلان الدعاء غير مستجاب، أو يحدث عكس ما تتمنى.

وأضاف أبو بكر خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قائلا: الخطأ الأول وهو أن تدعو على نفسك دون أن تدري فحذاؤي أن تدعي على ابنك أو مالك أو نفسك، لافتا إلى أن هناك كثير من الناس يدعون على أبنائهم وعند سؤالهم أو نهرهم عن ذلك يعللون ذلك بأن هذا الدعاء يخرج وقلبي بيقول لا يارب ، مؤكدا أن هذه خزعبلات ولا يوجد في الدين ما يقول أن شخص بيدعي وقلبه بيقول لأ يارب فالله قد يستجيب الدعاء فورا .

واستشهد أبو بكر بما حدث للإمام الزمخشري عندما سئل لماذا قطعت قدمك؟  فقال: دعوة أمي علي حيث كنت ألعب بعصفور صغير ، ونهرتني أكثر من مرة وعندما سئمت مني قالت لي ستقطع قدم العصفور قطع الله قدمك  فعندما كبرت دب مرض قي قدمي واضطررت لبترها .

وأشار أبو بكر نجد بعض الناس عندما يمرض ابنه ويجلس بجواره فيحدثه ويقول: “ ياريت ال فيك يجي فيه ، يارب أنا وهو لأ ” مؤكدا أن صاحب  الدعاء يجلب لنفسه المصائب دون أن يدري.

أوقات استجابة الدعاء كاملة


سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح،  أن أوقات الدعاء المستجاب يكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الأخيرة قبل الفجر، يوم الجمعة بعد العصر، يوم عرفة، عند فطر الصائم، كل هذه أوقات للدعاء المستجاب.

وتابع: من كان يدعي وتأخر مطلبه فعليه ان يتحلى بالأدب ولا يستأخر ولا يستبطئ الاستجابة لأن الله عز وجل يستجيب لنا متى أراد لا متى نريد.

عدم استجابة الدعاء استجابة الدعاء الشيخ محمد أبو بكر الداعية دار الإفتاء

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