تحرير 107 محاضر بحملة تموينية في القليوبية

تمكنت مديرية التموين في القليوبية خلال عدة حملات عددا من المتلاعبين بالسلع والمنتجات الغذائية، وتحرير 107 محاضر لمخابز مخالفة وأشرف على الحملات عيد عبدالله أبو زيد وكيل وزارة التموين في محافظة القليوبية.



وقالت مديرية التموين إن الحملات استهدفت مدن قليوب والخانكة والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا ومركز وبندر بنها وأسفرت عن ضبط عدد من المحلات والتجار يتلاعبون في أسعار سلع المواد الغذائية لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرير 107 محاضر لمخابز بلدية تنتج خبزا غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل وسجل تفتيش وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين والتصرف في دقيق بلدي مدعم وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.



أضاف بيان مديرية التموين في القليوبية أن الحملات أسفرت أيضا عن التحفظ على 50 عبوة سجائر مختلفة الأنواع و10 شكائر دقيق بلدى مدعم و75 عبوة تونة مستوردة وعدد ١٠ عبوات دهانات زنة الواحدة كيلو.