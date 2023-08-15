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رئيس التحرير
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تعليم

النعماني يواصل جولاته التفقدية لمتابعة خطة تنفيذ المشرعات بالمقر الجديد لجامعة سوهاج

صدى البلد

يواصل الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج جولاته التفقدية للإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف علي معدلات الانجاز الفعلية، حيث تفقد مبني الإدارة المركزية وملحقاتها ومبني كلية الحقوق.

يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من مهندسي الادارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني، أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات فإنما يعكس قدر الاهتمام الذي توليه القيادة  السياسية للجامعات الحكومية، والتي تهدف الي تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص علي تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالانشاءات الجديدة، وذلك تمهيداً لاستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لكلاً منها، وتأثيثها علي اعلي مستوي من الجودة لبدء العمل بها عقب الانتهاء من تجهيزها.

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جامعة سوهاج

ووجه رئيس الجامعة ، بسرعة الانتهاء من التنفيذ وإتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى كلاً حسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، موجهاً الشكر لاستشارى ومهندسي المشروع علي الجودة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس ، أنه خلال الجوله تفقد رئيس الجامعة مبني الإدارة المركزية وملحقاتها والذي يقع  على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضي و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

وأضاف الدكتور خالد عمران ، أن الجولة التفقدية شملت ايضاً تفقد مبني كلية الحقوق والذي يتم  إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر تقريبًا، بتكلفة إجمالية 116 مليون و900 ألف جنيه، ويحتوي على دور أرضي وبدروم، بالإضافة إلي أربعة أدوار متكررة، تشمل 3 مدرجات و قاعات تدريس، وغرف إدارية.

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