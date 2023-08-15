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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أفضل اختراعات تساعد طفلك على النمو المبكر.. أحسن أجهزة إير فراير في 2023

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل اختراعات التكنولوجيا التي تساعد طفلك على النمو المبكر

مع تطور التكنولوجيا، أصبح هناك العديد من الاختراعات الجديدة التي يمكن أن تساعد الأطفال على النمو والتعلم في سن مبكرة. هذه الاختراعات يمكن أن تتنوع من الألعاب التعليمية إلى الأجهزة الذكية التي يمكن أن تساعد الأطفال على تعلم القراءة والكتابة والحساب.

 

أفضل أجهزة إير فراير في 2023

أصبحت أجهزة الإير فراير شائعة في السنوات الأخيرة لأنها طريقة سريعة وسهلة لطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة. تُستخدم أجهزة الإير فراير لتقليل الدهون في الأطعمة المقلية التقليدية، مما يجعلها خيارًا صحيًا أكثر.

 

أفضل 5 موبايلات سامسونج للشباب في 2023

يبحث الشباب دائمًا عن الهواتف الذكية التي تتمتع بأحدث الميزات والتقنيات، وتقدم لهم تجربة استخدام مميزة. وتعتبر شركة سامسونج واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وتقدم مجموعة متنوعة من الهواتف التي تلبي احتياجات الشباب.

 

إدمان وقلة نوم.. تعرف على أضرار الهواتف الذكية على البشر

الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي أداة أساسية للتواصل مع الآخرين، وإنجاز المهام، والحصول على المعلومات. ومع ذلك، فإن الهواتف الذكية يمكن أن تكون ضارة أيضًا، إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح.

 

ممكن تستغنى عن واتساب.. تيليجرام أخيرا ينفع تنزل عليه Story

تطبيق المراسلة الفورية الشهير تلجرام  Telegram ، المنافس لتطبيق واتساب، أطلق ميزة القصص لمستخدميه المميزين الشهر الماضي ، والآن أصبحت الميزة متاحة للجميع.

واتساب تيليجرام الهواتف الذكية سامسونج موبايلات إير فراير

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