أخبار التكنولوجيا|أفضل اختراعات تساعد طفلك على النمو المبكر.. أحسن أجهزة إير فراير في 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع تطور التكنولوجيا، أصبح هناك العديد من الاختراعات الجديدة التي يمكن أن تساعد الأطفال على النمو والتعلم في سن مبكرة. هذه الاختراعات يمكن أن تتنوع من الألعاب التعليمية إلى الأجهزة الذكية التي يمكن أن تساعد الأطفال على تعلم القراءة والكتابة والحساب.

أصبحت أجهزة الإير فراير شائعة في السنوات الأخيرة لأنها طريقة سريعة وسهلة لطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة. تُستخدم أجهزة الإير فراير لتقليل الدهون في الأطعمة المقلية التقليدية، مما يجعلها خيارًا صحيًا أكثر.

يبحث الشباب دائمًا عن الهواتف الذكية التي تتمتع بأحدث الميزات والتقنيات، وتقدم لهم تجربة استخدام مميزة. وتعتبر شركة سامسونج واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وتقدم مجموعة متنوعة من الهواتف التي تلبي احتياجات الشباب.

الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي أداة أساسية للتواصل مع الآخرين، وإنجاز المهام، والحصول على المعلومات. ومع ذلك، فإن الهواتف الذكية يمكن أن تكون ضارة أيضًا، إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح.

تطبيق المراسلة الفورية الشهير تلجرام Telegram ، المنافس لتطبيق واتساب، أطلق ميزة القصص لمستخدميه المميزين الشهر الماضي ، والآن أصبحت الميزة متاحة للجميع.