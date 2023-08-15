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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إدمان وقلة نوم.. تعرف على أضرار الهواتف الذكية على الجنس البشري

صدى البلد

الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي أداة أساسية للتواصل مع الآخرين، وإنجاز المهام، والحصول على المعلومات. ومع ذلك، فإن الهواتف الذكية يمكن أن تكون ضارة أيضًا، إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح.

 

فيما يلي بعض من أضرار الهواتف الذكية:

 

• الإدمان: يمكن أن تسبب الهواتف الذكية الإدمان، حيث يمكن أن تصبح مصدرًا للترفيه والإلهاء، مما يؤدي إلى إهمال الأنشطة الأخرى، مثل الدراسة والعمل والتواصل الاجتماعي.

• قلة النوم: يمكن أن تؤثر الهواتف الذكية على جودة النوم، حيث يميل الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في استخدام الهواتف الذكية قبل النوم إلى الشعور بالنعاس أثناء النهار، وصعوبة التركيز.

• مشاكل الرؤية: يمكن أن تتسبب الهواتف الذكية في مشاكل الرؤية، مثل إجهاد العين، وجفاف العين، وقصر النظر.

• المشاكل الصحية الأخرى: يمكن أن تتسبب الهواتف الذكية في مشاكل صحية أخرى، مثل الصداع، واضطرابات النوم، وزيادة الوزن، ومشاكل القلب.

من المهم أن ندرك أضرار الهواتف الذكية، وأن نستخدمها باعتدال. إذا كنت تعاني من أي من المشاكل الصحية التي ذكرناها، فمن المهم أن تتحدث إلى طبيبك.

فيما يلي بعض النصائح للحد من أضرار الهواتف الذكية:

• حدد مدة استخدام الهاتف الذكي: حدد مدة زمنية محددة للاستخدام اليومي للهاتف الذكي، واحترم هذه المدة.

• استخدم الهاتف الذكي في الأماكن التي تسمح لك بالتواصل مع الآخرين: لا تستخدم الهاتف الذكي في الأماكن التي تتطلب منك التركيز، مثل أثناء القيادة أو الدراسة أو العمل.

• قم بإيقاف تشغيل الهاتف الذكي قبل النوم: من الأفضل أن تقوم بإيقاف تشغيل الهاتف الذكي قبل النوم، حتى لا تتعرض للإغراء باستخدامه في وقت متأخر من الليل.

• استخدم الهاتف الذكي لأشياء مفيدة: استخدم الهاتف الذكي لأشياء مفيدة، مثل القراءة، والتعلم، والتواصل مع الآخرين.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك الحد من أضرار الهواتف الذكية، والاستفادة منها بشكل أكبر.

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