خسائر فادحة.. الكشف عن تفاصيل مروعة بشأن الخطوط الأمامية للجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن المهندسين الأوكرانيين يموتون على الجبهة في حقول الألغام في محاولة لإعادة المعدات الغربية المدمرة.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن "أحد نواب قادة كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية اعترف بأن ستة مهندسين على الأقل من وحدته قد لقوا حتفهم في الأشهر القليلة الماضية".

وأشارت إلى أنه منذ بداية الهجوم المضاد، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في حقول الألغام، موضحة أن “الخسائر كانت خطيرة لدرجة أن القيادة العسكرية اضطرت إلى تغيير تكتيكاتها”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن أطباء، أن النقاط الطبية المؤقتة التي تقع بالقرب من الخطوط الأمامية تستقبل أعدادًا “هائلة” من الجنود الأوكرانيين الجرحى.

وقال التقرير، في إشارة إلى مسعف من النقاط الطبية هذه، إنه من بين الجرحى في الهجوم المضاد، أصيب العشرات من الألغام والشظايا، مع وجود عدد قليل منهم مصابين بطلقات نارية حيث واجهت الوحدات الأوكرانية الدفاعات الروسية المحفورة وحقول الألغام.

وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الذي تم الترويج له كثيرًا في أوائل يونيو، واعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن التقدم كان “أبطأ مما هو مرغوب فيه”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية كانت تحاول لكنها فشلت في التقدم في قطاعات جنوب دونيتسك وباخموت وزابوريجيا.