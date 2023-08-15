عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. الكشف عن تفاصيل مروعة بشأن الخطوط الأمامية للجيش الأوكراني

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن المهندسين الأوكرانيين يموتون على الجبهة في حقول الألغام في محاولة لإعادة المعدات الغربية المدمرة.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن "أحد نواب قادة كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية اعترف بأن ستة مهندسين على الأقل من وحدته قد لقوا حتفهم في الأشهر القليلة الماضية".

وأشارت إلى أنه منذ بداية الهجوم المضاد، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في حقول الألغام، موضحة أن “الخسائر كانت خطيرة لدرجة أن القيادة العسكرية اضطرت إلى تغيير تكتيكاتها”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن أطباء، أن النقاط الطبية المؤقتة التي تقع بالقرب من الخطوط الأمامية تستقبل أعدادًا “هائلة” من الجنود الأوكرانيين الجرحى.

وقال التقرير، في إشارة إلى مسعف من النقاط الطبية هذه، إنه من بين الجرحى في الهجوم المضاد، أصيب العشرات من الألغام والشظايا، مع وجود عدد قليل منهم مصابين بطلقات نارية حيث واجهت الوحدات الأوكرانية الدفاعات الروسية المحفورة وحقول الألغام.

إجراء عاجل.. صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا تأهبا لضربات روسية

تحذير شديد اللهجة.. نداء عاجل من زيلينسكي لسكان أوكرانيا

وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الذي تم الترويج له كثيرًا في أوائل يونيو، واعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن التقدم كان “أبطأ مما هو مرغوب فيه”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية كانت تحاول لكنها فشلت في التقدم في قطاعات جنوب دونيتسك وباخموت وزابوريجيا.

القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا حقول الألغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

موضوعات متعلقة

قوات روسية تحبط محاولة تسلل عناصر تخريبية أوكرانية إلى منطقة حدودية

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 15٪

إجراء عاجل.. صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا تأهبا لضربات روسية

جنون.. هجوم واسع على زيلينسكي بسبب تصريحاته عن استعادة القرم

وجود نائبة وزير الخارجية الأمريكية في النيجر يثير غضب فرنسا.. ما السبب؟

تحذير شديد اللهجة.. نداء عاجل من زيلينسكي لسكان أوكرانيا

تعهدات جديدة| طالبان تحيي الذكرى الثانية لتولي السلطة في أفغانستان

جودة عالية وأسعار تنافسية.. مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتمويل واردات القمح |تفاصيل

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من بيونج يانج بشأن اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في ليبيا بشأن الاشتباكات المسلحة بطرابلس

أساتذة جامعيون يسهلون الاستيلاء على 25 مليون من أموال وزارة التربية والتعليم

تحتضنها مصر .. انطلاق اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا| صور

وزير التعليم يعلن تغيير دور الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

فيديو

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

دخل المستشفى بكلب.. مواطن يثير حالة من الذعر داخل طوارئ المحلة

مفاجأة صادمة في الأسعار الجديدة للسجائر | اعرف رد الشركة المنتجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ