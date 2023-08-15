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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تناشد المواطنين إرسال الشكاوي من خلال مبادرة صوتك مسموع.. تفاصيل

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بإرسال شكاواهم  من خلال مبادرة صوتك مسموع،  لضمان سرعة وصول الشكاوى للمسئولين متابعة حلها.

 

وتتميز  مبادرة صوتك مسموع بالاستجابة السريعة  للمواطنين منذ إن تم إطلاقها في أكتوبر عام 2018، والتي أطلقت خصيصا للتواصل المباشر مع المواطنين وسرعة حل المشاكل والشكاوى التى تصل إليهم.

 

وتختص مبادرة صوتك مسموع بتلقي شكاوي المواطنين  حول  مشاكل الغلاء وارتفاع الأسعار والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الإشغالات القمامة البناء المخالف و الفساد الإداري  واقتراحات قرى مبادرة حياة كريمة.

 

وتقدم  الشكاوي الخاصة بالمواطنين عبر مبادرة  "صوتك مسموع" علي ارقام التواصل عبر  رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected]  و فاكس رقم 33374892 ، او من خلال اخط الساخن (15330) .
 

ويشدد  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي قيادات المحليات ،  الاستجابة السريعة لشكاوي و بلاغات المواطنين  وحلها فورا ونوه أن التواصل الجيد مع المواطنين وحل شكواهم احد معايير تقييم أداء قيادات التنمية المحلية.

التنمية المحلية مبادرة صوتك مسموع وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين الفساد الاداري هشام امنة

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