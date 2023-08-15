هيفاء وهبي تتألق بإطلالة ملفتة في الساحل الشمالي

تقضي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عطلتها الصيفية، في الساحل الشمالي لقضاء إجازتها الصيفية بعد إحياء حفلا غنائيا هناك.

ونشرت هيفاء وهبي صورًا لها علي حمام السباحة عبر حسابها علي إنستجرام بملابس صيفية جريئة اثناء قضاء عطلتها الصيفية، نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.