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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الحوار الوطنى حقق حالة غير مسبوقة من الزخم والحراك الفكري السياسي

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمرحلة التي وصل إليه الحوار الوطني، من خلال عقد جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية،  للأسبوع الثالث، وذلك وسط مشاركة واسعة و متنوعة من الخبراء و المتخصصين، يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق على الأرض.

 

وأكد "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوصول إلي تلك المرحلة يوضح حرص الميع على  انجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية للفترة المقبلة بما يسهم فى تحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح والبناء ووجود حراك فكري سياسي.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الحوار أهمية شديدة، والذي اتضح جليا من توجيهات سيادته الدائمة واستجابته السريعة لمقترحات الحوار، فضلا عن اعتبار  الحوار أداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير بمختلف المجالات.


ووجه البدري الشكر والتقدير للأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان ، وجميع المشاركين اما قدموه من جهد ساهم فى الخروج بهذا الشكل الحضاري والتنظيم الجيد وانجاح الحوار.
 

الحوار الوطني مجلس الشيوخ الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي التوصيات الخبراء

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