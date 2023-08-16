79.5 % للحاسبات 86 % للطب البيطري.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

يُعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، الأكثر بحثًا علي محرك البحث الشهير "جوجل"، تزامنًا مع بدء اليوم تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، حيث يسعى أولياء أمور الطلبة والطلاب بالثانوية العامة، المُقبلين على المرحلة الجامعية البحث عن كل ما يخص تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023



وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وجاءت كالآتي :

الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة بما يعادل 60.8%

الحد الأدنى للشبعة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.



أماكن شاغرة بكليات الذكاء الاصطناعي تنسيق المرحلة الثانية



حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم ويمكن للطلاب معرفة باقي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من خلال هذا الرابط اضغن هنا .

وحسب توقعات الدكتور عماد علي أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والطب البيطري وهي كالاتي:

توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

شعبة الرياضيات

الحاسبات والمعلومات الحد الأدني 79 %



الشعبة العلمية علوم

الطب البيطري 86%



نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي علوم»



- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 362 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 366 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 361 درجة

- ذكاء اصطناعي المنوفية 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 359 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 358 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 357 درجة

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي رياضة»

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 330 درجة