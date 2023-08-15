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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أشرف زكي: أعتذر عن كلام مادلين طبر.. والزعيم صحته جيدة| فيديو

اشرف زكي نقيب المهن
اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

علق الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، على تصريحات الفنانة "مادلين طبر" المسيئة للفنان  عادل إمام  ، قائلا: "الكلام ده على مسئوليتي والزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا، وكلمته من أيام قليلة جدا".

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة بينه وبين الزعيم عادل إمام، قائلا: "قولتله إزيك يا زعيم وحشتنا .. قالي وحشتك ماتيجي انا كل يوم قاعد تعالى .. وسألني عن أسرتي واطمأن عليهم بالأسماء".

وتابع " زكي " ، أنه أجرى مقابلة مع ابن الزعيم عادل إمام "رامي إمام" في أحد الكافيهات، مردفا: "الراجل دايما بيرد عليا مع إنه مشغول في تصوير فيلم مع أخوه محمد عادل إمام وابنتي تعمل فيه كمساعدة مخرج".

وأكمل: مفردات كلام الفنانة "مادلين طبر خطير جدا ولا يجوز أن يتعرض له أي فنان".

وقدم "زكي" الاعتذار على الهواء عن المنشور، قائلا “سأتحدث مع الفنانة مادلين طبر”.

كانت الفنانة مادلين طبر أكدت أنها كانت تتمني ان يحضر الفنان عادل امام تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري ، وعلى اسرته ان تعيد التفكير في هذا الامر ، فليس شرطا ان يتحدث ولكن يكفي حضوره .

وأضافت مادلين طبر في تصريحات خاصة لصدى البلد : الموضوع مرهون في يد اسرته وهم بالتأكيد أدرى بمصلحته ولكن لدي عتاب عليهم في مسألة عدم حضوره تكريماته.

 

https://fb.watch/mruFR-LuFF/?mibextid=UVffzb

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