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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسرة ضهر.. انهيار أحمد شيبه في عزاء والدته بالإسكندرية| شاهد

الفنان أحمد شيبه
الفنان أحمد شيبه

ظهر الحزن الشديد على وجه الفنان أحمد شيبه أثناء تلقي عزاء والدته بجوار كوبري القباري، شارع المكس غربي الإسكندرية، حيث لم يستطع الوقوف أكثر من مرة أثناء تلقي العزاء.
وكشف المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن موعد وصلاة الجنازة على والدته، وذلك من خلال “ستوري” حسابه الشخصي على “إنستجرام”.
وكتب أحمد شيبة: “الجنازة بكره بعد صلاة الظهر من أمام مسجد حسان القباري، مينا البصل، والعزاء ليلا بجوار كوبري القباري، شارع المكس بالإسكندرية”.
وشارك شيبة صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها برسالة وداع: “مع السلامة يا أمي ربنا يرحمك ويسامحك”.
وأعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، أمس الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

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