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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: متابعة دورية لاستعدادات أسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تابع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، سلسلة جولاته التفقدية الدورية بهدف متابعة استعدادات الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، المزمع عقده في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر المقبل، تأتي هذه الجولات في إطار جهود الجامعة لرفع كفاءة بنيتها التحتية وتجميلها، استعدادًا لاستقبال الحدث الهام الذي سيجمع شباب الجامعات والمعاهد العليا فى رحاب جامعة حلوان.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية هذا الأسبوع في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد، وأكد على دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المختلفة، وأضاف أن الجامعة تعمل على قدم وساق على توفير البيئة المثلى لاستضافة هذا الحدث، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لضمان نجاحه وإثرائه بالفعاليات المميزة، حيث يحظى أسبوع شباب الجامعات برعاية واهتمام ودعم  من الدولة المصرية، وإشراف مباشر من دولة رئاسة مجلس الوزراء، ووزاتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

ووتشمل خطة التطوير تطوير الشوارع الرئيسية بالجامعة والمسطحات الخضراء حولها وكذلك شبكات الري، بالاضافة إلي المطعم المركزي، والملاعب وجميع الأماكن المعنية باستضافة أنشطة الأسبوع.

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب. 
 

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