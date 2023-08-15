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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومحبيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين مرتدية ملابس كاجوال جذاب، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر

تشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وفي سياق آخر، أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عدد من النجوم، وهم: عمرو يوسف وآسر ياسين، وشارك في العمل أيضا، كلا من: الفنان فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

 

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