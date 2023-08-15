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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طرق بديلة لتصدير الحبوب.. تفاصيل مفاوضات سرية بين أمريكا وتركيا وأوكرانيا

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع تركيا وأوكرانيا لإنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن “الولايات المتحدة تجري محادثات مع تركيا وأوكرانيا لزيادة استخدام طرق تصدير بديلة للحبوب الأوكرانية”.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير جميع سفن روسيا إذا استمرت في إغلاق ممر الحبوب في البحر الأسود بعد انسحابها من صفقة الحبوب.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون” الأرجنتينية: "أوكرانيا لديها للبحث عن الحلول لتصدير حبوبها بعد إغلاق ممر الحبوب… إذا استمرت روسيا في السيطرة على البحر الأسود بالقوة، فإن أوكرانيا ستدافع عن نفسها ويجب على روسيا فهم ذلك”.

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وأضاف: ”إذا استمرت في اتباع هذه السياسة، فلن يتبقى لها سفينة واحدة بنهاية الحرب”.

الولايات المتحدة تركيا أوكرانيا الحبوب

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