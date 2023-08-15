عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بابتسامة مشرقة.. إيمان عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إيمان عز الدين
إيمان عز الدين

تحرص الإعلامية إيمان عز الدين على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت إيمان عز الدين بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت توب بنفسجي انيق، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه حيث نالت الصورة علي إعجاب متابعيها.

من هى إيمان عز الدين


وتقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة cbc، والذى يذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا. 

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وكانت إيمان عز الدين، قد طرحت في يناير الماضي كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٨١٥_١٥٣٠٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٨١٥_١٥٣٠٢٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

ترشيحاتنا

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

وزيري: الانتهاء من نقل 57 الف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير

غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يبدأ في صياغة المخرجات لعرضها على الرئيس

تأجيج الأوضاع الاقتصادية.. الرئيس التونسي يدعو لليقظة تحسبا لأي "محاولات يائسة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ