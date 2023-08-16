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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت الخولي يكشف كواليس وأسباب تغيير ألحانه في فيلم "ما بعد الجنون"

مدحت الخولي
مدحت الخولي

علق الشاعر والملحن مدحت الخولي على استخدام الذكاء الاصطناعي في تغيير الحوار التمثيلي والاغاني للفيلم الغنائي "ما بعد الجنون" كاشفا إلى أنه انتهى من تصوير الفيلم،  قصة عادل أديب، أشعار جمال بخيت، و22 لحنا من ألحاني.

ملحن: عادل أديب أنكر أنه أخذ ألحاني 

واوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء الثلاثاء عبر فضائية etc أن  التنفيذ الموسيقي للألحان لم يكتمل وكان ينقصه  كمجانات واوكسترا وتوزيع، الا انه تفاجئ ان الجهه المنتجة للفيلم "روتانا دبي" اعطوا الفيلم ل "مازل الجبلي" المنتج المنفذ،   والذي رفض استكمال التنفيذ الموسيقي توفيرا للنفقات.

واضاف " اعترضت، لا تاريخي ولا وضعي يسمحلي ان يعرض الشغل ناقص، وهددت بوقف الشغل، وتقدمت شكوى في غرفة صناعة السينما، والمحامي ارسل انذار  لغرفة صناعة السينما،  والمصنفات،  ان الانتاج متوقف عن استكمال الشغل الموسيقي"

واشار الي ان غرفة صناعة السينما  تواصلت مع المخرج عادل اديب والمنتج المنفذ مازن الجبلي، فانكروا انهم اخدوا ألحاني ، واكدوا ان الممثلين غنوا تاني وصوراوا من اول وجديد، وهذا لم يحصل  لان معايا دليل على الموبايل،  لافتا الي ان الموزع الموسيقي اشرف  محروس والذي من المفترض ان يكمل  معه الالحان،  اتفق مع المخرج والمنتج المنفذ ان يستخدموا الذكاء الاصطناعي  لتغير الالحاني  .

وطالب "الخولي" ان يكمل الحانه  بشكل احترافي  كما اعتدت ان يقدمها،  مع احتفاظه بحق تغيير التوزيع  ولو لم ينال اعجابه، حفاظا على اسمه ووضعه،  فعلا عن استكمال  عقده مع شركة روتانا مباشرة،  مناشدا الشيخ تركي ال الشيخ بوقف لهزلة استخدام الذكاء الاصطناعي في تغيير الاعمال الفنية لانها ستكون  ضربة مباشرة للصناعة . 

مدحت الخولي الذكاء الاصطناعي ما بعد الجنون ETC انجي انور برنامج مصر جديدة

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