الدوبلاج موهبة أم دراسة؟.. ممثل يجيب و يوضح المهارات الواجب توافرها

قال محمود حمودة، المخرج و ممثل الدوبلاج، إن الدوبلاج ليست عملية سهلة، و لكنها تتطلب من مؤديها أن يتقمص حالة الشخصية التي يقوم بأدائها الصوتي و ذلك مع وضع اللمسة الخاصة بالممثل المؤدي.

وأضاف "حمودة" خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أنه يقوم بدراسة الاسكريبت الذي سيقوم بأدائه، موضحا أنه يتم إرسال وصف لجميع الشخصيات الموجودة بالكرتون للقدرة على تمييز أصواتها، من حيث أبعاد الشخصية و المرحلة العمرية لديها، و حالتها النفسية بجانب علاقتها بباقي الشخصيات.

الدوبلاج لا يتطلب طبقة صوت معينة

وأوضح "حمودة"، أن وجود الموهبة يسهل من تعلم الدوبلاج و تأديته، قائلا: "بكل الأحوال لأزم التعلم على يد متخصص أو شخص ذو خبرة بهذا المجال"، و وجود الموهبة يجعل وقت التعلم أقل، معقبا: "الدوبلاج لا يتطلب طبقة صوت معينة".

مهارات الدوبلاج

ولفت، إلى أن الدوبلاج يحتاج إلى توظيف الصوت في الشخصية التي تناسبه، مشيرا إلى أنه يقوم بأداء أصوات أكثر من شخصية بنفس العمل، منوها إلى المهارات الواجب توافرها و هي: النطق السليم و مخارج الحروف السليمة، القرأة بانسيابية و الحفاظ على طبقة الصوت.

