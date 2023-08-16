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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معلومات مخيفة حول طرق النصب والاحتيال الإلكتروني.. فيديو

الدكتور وليد رشاد
الدكتور وليد رشاد

‏قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن في هذا العالم وفي ظل ظهور النصب الإلكتروني، على كل فرد أن يحمي نفسه بنفسه ويجب على كل فرد حماية خصوصيته قدر الإمكان.

 

‏وتابع خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، أن هناك العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكون مزيفة وغير حقيقية وهذه الحسابات تقوم بالترويج لسلع معينة ويضعوا تعليقات تحت صورة المنتج او السلعة أن هذا المنتج رائع وجميل وبالتالي كثير من الناس تشتري السلع الوهمية وتتعرض للنصب.

 

‏و أضاف أن النصابين اصبحوا الآن يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لعمل الحسابات الوهمية وإقناع الناس أنهم حقيقيين ويستخدمون صور الأشخاص الحقيقية.

النصب النصب الالكتروني الاعلامي عمرو خليل الدكتور وليد رشاد الذكاء الاصطناعي

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