دراسة عالمية: كل شخص بيرجع يستخدم هاتفه بعد مرور 18 دقيقة.. تفاصيل

‏قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن هناك دراسة عالمية أكدت أن كل شخص لديه هاتف ذكي بيرجع لـ استخدامه كل 18 دقيقة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، أن أدوات النصب والاحتيال الإلكتروني في الغالب تكون أولا البريد الإلكتروني أو الهواتف الذكية او أجهزة اللاب توب، مؤكدا أن أخطرهم على الإطلاق الهواتف الذكية وهذه هي المنفذ والبوابة الرئيسية للاحتيال والنصب الإلكتروني.

‏وأضاف يجب على الناس أن تستخدم الإنترنت استخدام آمن والابتعاد عن مواقع وروابط الربح السريع ومثل هذه الأمور لكي نحمي أنفسنا من التعرض للنصب الإلكتروني.