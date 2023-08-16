شاهد هطول الأمطار على سانت كاترين .. فيديو

هطلت الأمطار على مدينة سانت كاترين إلى حد السيول، الثلاثاء، وسط أجواء شتوية، ومن المتوقع أن تستمر اليوم.

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عددا من الفيديوهات التي توثق هطول الأمطار الغزيرة التي تصل لحد السيول على سانت كاترين.

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار النشاط الرعدي على جنوب سيناء وخاصة مدينة سانت كاترين، لليوم الثالث على التوالي، ويصل لحد السيول على فترات متقطعة.

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أحوال طقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الادارية 34 25

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 37 25

نخل 35 18

كاترين 33 17

الطور 33 27

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 32 21

سيوة 35 22

رأس غارب 37 29

الغردقة 39 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 30

شلاتين 41 31

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادى الجديد 40 24

أبوسمبل 40 28