رسالة غريبة منتشرة على فيسبوك.. احذرها

حذر خبراء الأمن السيبراني، من رسالة جديدة مقلقة تنتشر عبر موقع فيسبوك Facebook، تهدد بتعطيل حسابات المستخدمين إذا لم يسلموا معلوماتهم الشخصية "للتحقق" من حساباتهم.

ووفقا للتقارير، فإن الرسالة تخبر المستخدمين بأنهم نشروا محتوى مضلل على صفحتهم، وأنه سيتم تعطيل حساباتهم إذا لم يؤكدوا تفاصيل حساباتهم الشخصية على فيسبوك، بما في ذلك معرف البريد الألكتروني، في غضون 24 ساعة.

عملية احتيال جديدة منتشرة على فيسبوك

وأبلغ المستخدمون فريق التحقق من WCNC Charlotte،عن تلقي رسالة غريبة يبدو أنها من فيسبوك تهدد بتعطيل حساباتهم إذا لم يقوموا "بالتحقق" من المعلومات الشخصية، لمعرفة ما إذا كانت عملية احتيال حقيقية.

وتظهر هذه الرسالة المزيفة في صندوق البريد الألكتروني الوارد، وتدعي أنك شاركت منشورا ما على فيسبوك باستخدام اسم مزيف لشخص آخر أو أنه محتوى مضلل.

عملية احتيال جديدة منتشرة على فيسبوك

وفي الواقع، تعتبر هذه الرسالة عملية احتيال تخدع المستخدمين وتدعي أنها من قادمة من شركة فيسبوك، إذا تلقيت هذه الرسالة المشبوهة فأحذر ولا تنقر على الروابط المرفقة بها.

وأضوح خبراء الأمن السيبراني، أن هذه ليست الطريقة التي ستنبهك بها شركة فيسبوك في حال ارتكبت خطأً ما على المنصة، ولكن هذه الرسالة تعد واحدة من أحدث عمليات الاحتيال المنتشرة على فيسبوك.

وأضافوا تتمثل هذه الخدعة في إن الهاكرز يخاوفونك للنقر على الرابط المشبوه، وفي هذه المرحلة، سيطلبون منك إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من أنك مستخدم فيسبوك من أجل ما يبحثون عنه، لسرقة بياناتك الشخصية بسهولة.

ويقول مركز المساعدة في فيسبوك إنه يجب على المستخدمين دائما أن يكونوا حذرين من الرسائل الواردة من مستخدمين غير معروفين، وقالت الشركة: "إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني مشبوهة أو رسالة نصية أو رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها من فيسبوك، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات"، "أولا تحقق من إعدادات فيسبوك الخاصة بك سواء كانت الرسال من فيسبوك أم لا".

ولاكتشاف عمليات الاحتيال بسهولة، يمكنك فحص الرسائل الواردة إليك بحثا عن أي أخطاء إملائية أو نحوية، وبمجرد إلقاء نظرة على الرابط المرفق بالرسالة، يمكنك معرفة ما إذا كان لا يحتوي على كلمات تقول فيسبوك أو أنه الشركة الأم "ميتا".