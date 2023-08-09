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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بعد إلغائها على ماسنجر.. تقدر تفعل رسايل SMS على هذه التطبيقات

أفضل تطبيقات إدارة
أفضل تطبيقات إدارة الرسائل النصية القصيرة SMS على أندرويد

قالت شركة "ميتا" إنها ستُنهي دعم الرسائل النصية القصيرة SMS في فيسبوك ماسنجر، وستتخلي عن محاولة أن يكون تطبيقها مخصص لإدارة الرسائل القصيرة بداية من يوم 28 سبتمبر 2023، مما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على ماسنجر كتطبيق افتراضي لاستقبال الرسائل النصية القصيرة لن يتمكنوا بداية من شهر أكتوبر المقبل من إرسال أو استقبال الرسائل النصية عبر Messenger وسيتعين عليهم التبديل إلى تطبيق آخر.

وحثت مالكة منصة فيسبوك، مستخدمي هواتف أندرويد باستبدال تطبيق ماسنجر بآخر مخصص لإدارة الرسائل النصية القصيرة SMS، مثل تطبيق رسائل جوجل، ولحسن الحظ تدعم العديد من تطبيقات الطرف الثالث خدمة إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة SMS بل أيضا ونسخها احتياطيا وحفظها على غرار فيسبوك ماسنجر.

 

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أفضل تطبيقات إدارة الرسائل النصية القصيرة SMS على أندرويد

1. تطبيق رسائل جوجل:

هو عبارة عن تطبيق رسائل نصية مجاني، يتم تثبيته افتراضيا من قبل شركة جوجل Google على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وهو يتمتع بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، كما يتميز تطبيق الرسائل النصية القصيرة SMS من جوجل بدعم الوضع المظلم، ولكن يعيب على تطبيق المرسلة المجاني أنه لا يحتوى على ميزة نسخ أو حفظ الرسائل احتياطيا على رقم الهاتف أو حتي على حساب جوجل، مما يعني أنه عند تغيير هاتف أندرويد الخاص بك ستفقد الوصل إلى رسائل SMS الخاصة بك.

2. تطبيق تروكولر:

تطبيق تروكولر Truecaller الغني عن التعريف صاحب مهمة كشف المتصلين في الوقت الحقيقي، يتميز بدعم وظيفة إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة SMS، كما أن لديه نسخة مخصصة لإدارة وتصفية الرسائل القصيرة SMS على نظام أندرويد يسمى Truemessenger، ويسمح لك تطبيق معرف هوية المتصل الإبلاغ عن الرسائل العشوائية المزعجة بالإضافة إلى حظر الأرقام الغير مرغوب فيها.

3. تطبيق الرسائل من شاومي:

هو تطبيق مخصص لإدارة الرسائل النصية القصيرة SMS من شاومي، يتم تثبيته افتراضيا مع أحدث غصدارات واجهة المستخدم MIUI، وهو واحد من أكثر تطبيقات المراسلة النصية شمولية، يأتي مزودا بالعديد من الميزات بما في ذلك دعم الوسائط المتعددة والأرشفة وجدولة الرسائل والوضع الليلي والقائمة السوداء والرد الآلي وغيرها الكثير.

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