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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

محدش هيقدر يوصلها .. طرق مضمونة تحمي بها صورك ورسائلك في رسائل ماسنجر 

صدى البلد

يوفر ماسنجر فيسبوك مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك على حماية خصوصيتك. إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للتأكد من عدم وصول صورك ورسائلك إلى أي شخص غير مصرح به:

• استخدم كلمة مرور قوية. تأكد من استخدام كلمة مرور قوية لحسابك على فيسبوك، وألا تستخدمها لأي حساب آخر.

• قم بتمكين المصادقة الثنائية. المصادقة الثنائية هي ميزة تتطلب منك إدخال رمز أمان بالإضافة إلى كلمة المرور عند تسجيل الدخول إلى حسابك. يمكن أن تساعدك المصادقة الثنائية على منع الوصول غير المصرح به إلى حسابك، حتى لو تم تسريب كلمة المرور الخاصة بك.

• اضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بك. يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بك على ماسنجر لتحديد من يمكنه رؤية صورك ورسائلك. على سبيل المثال، يمكنك اختيار السماح فقط لأصدقائك برؤية صورك، أو يمكنك اختيار إخفاء صورك من الجميع.

• استخدم ميزة "المحادثات السرية". ميزة "المحادثات السرية" في ماسنجر هي ميزة تسمح لك بإرسال رسائل وصور يمكن حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة إذا كنت ترغب في إرسال رسائل حساسة لا تريد أن تبقى على السجل.

• قم بحذف رسائلك القديمة. إذا كنت لا تريد أن يتمكن أي شخص من الوصول إلى رسائلك القديمة، فيمكنك حذفها. يمكنك حذف رسائلك الفردية أو حذف محادثة كاملة.

• استخدم ميزة "قفل الشاشة". ميزة "قفل الشاشة" في ماسنجر هي ميزة تسمح لك بقفل التطبيق باستخدام كلمة مرور أو بصمة الإصبع. يمكن أن تساعدك هذه الميزة على منع الوصول غير المصرح به إلى رسائلك عند ترك هاتفك غير مراقب.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك حماية خصوصيتك ومنع الوصول غير المصرح به إلى صورك ورسائلك في ماسنجر فيسبوك.

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