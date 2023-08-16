عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توزيع صناديق قمامة جديدة وحملات نظافة بشوارع ديروط للحفاظ على البيئة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توزيع دفعة من صناديق القمامة الجديدة بمركز ديروط طبقاً للخطة الموضوعة في هذا الشأن، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.

وأوضح سعد أنه سيتم توزيع صناديق قمامة على باقي المناطق وفقاً لخطة التوزيع، وفور توافر دفعات جديدة للقضاء على تراكمات القمامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضاء المواطنين.

وأكد اهتمامه وتقديمه جميع أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قدر الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل، خاصة بالشوارع والميادين طوال اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، موجهاً جميع رؤساء المراكز والأحياء بتفعيل دوريات بصفة مستمرة لرفع وإزالة المخلفات والقمامة من التجمعات.

محافظ أسيوط يكرم الأوائل في الثانوية العامة ويمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية

محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة التقنين وإزالة التعديات


من جانبه، أوضح محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم البدء في توزيع صناديق قمامة جديدة بعدد من الشوارع والميادين، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً وبها تجمعات قمامة كبيرة، والتي من بينها “المدخل الجنوبي، وشارع بورسعيد وبجوار موقف ملوى، وبجوار مدرسة التحرير وبجوار المحلج، وشارع الثانوية العسكرية وبجوار المدرسة الصناعية العسكرية بنين وأمام شارع الملك فيصل، وشارع المعلمين وبجوار المعهد الديني، ومجمع المدارس وبجوار مدرسة التجارة والإعدادية العامة، وأمام جميع مدارس ديروط شرق وغرب، منطقة حي حسام كيلاني، وأول شارع المستقبل ونقطة المطحن وبجوار الجامع البحرى وشارع الجمهورية وشارع السجل القديم ونقاط التجمع بحي حسام كيلاني”، وذلك لتجميع القمامة بها لتسهيل تفريغها بواسطة معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ونقلها إلى الأماكن المخصصة.

ولفت إلى المتابعة والمرور الدوري لرفع المخلفات والقمامة من التجمعات خلال حملات تتم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مناشدًا المواطنين الالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق والحاوية للحفاظ على نظافة المدينة والمنظر الجمالي للشوارع والميادين.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مركز ديروط صناديق قمامة توزيع صناديق قمامة بمركز ديروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

قرار عاجل ضد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وآخرين

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

نتيجة لقسوة معلم لغة عربية في أسيوط| وفاة طفلة 11 عامًا.. تفاصيل

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الرمد للاطمئنان على سير العمل

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

طرح أولى جلسات تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع.. غدا

ليس لها أساسا شرعيا.. طالبان تمنع أنشطة الأحزاب السياسية في أفغانستان

المال الحرام لهم جل الحياة.. حيثيات حكم المؤبد للصوص محل ذهب بالقاهرة

انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا.. تفاصيل

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات تألقن بالفوشيا والأخضر النيون.. برأيك من الأجمل ؟

يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

فيديو

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ