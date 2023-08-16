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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية المشروعات يتابع البرنامج التدريبي لتفعيل مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرية قلهانة بالفيوم

خلال الزيارة
خلال الزيارة

 تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، البرنامج التدريبي لدعم وتمكين المرأة المصرية والمنفذ بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، وذلك خلال الزيارة التي قام بها باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم، بتمويل من العقد الموقع بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والبنك الزراعي "باب رزق" ضمن أنشطة مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "تنمية الأسرة المصرية"، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم.


وأشاد محافظ الفيوم، خلال تفقده فعاليات البرنامج التدريبي لتفعيل مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرية قلهانة، بالتعاون البناء مع كبرى الجهات التمويلية والمصرفية، كجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الزراعي المصري، ومشروعهم المشترك "باب رزق" المعني بإتاحة الخدمات المالية والفنية اللازمة للسيدات لتشجيعهن على العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل لهن. 

وأكد أن هذا المشروع سيكون له مردود إيجابي على الآلاف من السيدات في القرى والمراكز، حيث ستسهم مشروعاتهن الجديدة في توفير مستوى معيشى أفضل لهن ولأسرهن وللعاملين في هذه المشروعات.

 

جهاز المشروعات والبنك الزراعي يبحثان التعاون في تنمية ودعم المشروعات الصغيرة بالفيوم

جهاز تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه للقطاع متناهي الصغر


وقال "الأنصاري" إن محافظة الفيوم حريصة على تسهيل تنفيذ البرامج التنموية المشتركة التي تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق المستهدفة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية للارتقاء بالبنية التحتية للقرى، وتوفير سبل الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين.

من جهته، قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرامج التدريبية المنفذة ضمن عقد "باب رزق" الموقع مع البنك الزراعي المصري، تستهدف بشكل رئيسي المرأة في المناطق الأكثر احتياجا، لإمدادهن بالمهارات اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، وتعزيز قدراتهن في إدارة تلك المشروعات قبل الحصول على التمويل بما يضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها. 

وأضاف أن التدريب يتضمن محاور متعددة منها كيفية إعداد دراسة الجدوى، وخطة العمل بطريقة مبسطة، وآليات التسويق، حيث تحصل السيدات على التدريب بشكل نظري وعملي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري، في توفير تمويلات متناهية الصغر لتشجيع السيدات على إقامة المشروعات بعد حصولهن على تلك الدورات في المناطق الأكثر احتياجا لخلق فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية للأسرة، مشيرا إلى أن حجم القرض يصل الى 100 ألف جنيه، وأنه سيتم تمويل حوالي 3000 مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع، وذلك في قرى مبادرة "حياة كريمة" بـ20 محافظة من محافظات الجمهورية، من بينها الفيوم.

في السياق نفسه، أشاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بحجم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تعتبر نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن قيمة العقود التمويلية التي أُبرمت بين البنك والجهاز بلغت حتى الآن نحو 3,583 مليار جنيه، تمت الاستفادة منها بالكامل في تمويل نحو  160 ألف عميل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هذه القروض أسهمت بشكل كبير في دعم وتنمية المجتمعات الريفية، لافتا إلى أنه تم مؤخرا توقيع عقد تمويل جديد بين الجانبين قدره 60 مليون جنيه، لدعم مشروعات المرأة متناهية الصغر، في إطار "مبادرة تنمية الأسرة المصرية".

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