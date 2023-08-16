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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يناقش مع مدير جهاز تعمير سيناء إنارة طريق حمام موسى

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، مع اللواء مهندس وائل مصطفي رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، خطة عمل الجهاز في مدن جنوب سيناء  خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ومنها مناقشة خطة الجهاز في مدن جنوب سيناء ، وكان أبرزها رصف وإنارة طريق حمام موسى، وطريق مدخل مدينة دهب، وإنشاء عدد 60 منزل بقرية النقب بطابا، و60 منزل بقرية الرويسات بشرم الشيخ، و 60 منزل بقرية الجبيل بطور سيناء وتنفيذ القرية التراثية بمحكى الجبيل، ومد التيار الكهربي الى بعض التجمعات ومنها عرب العليقات ووادي معين ووادي مجيرح، وانشاء دار مناسبات للسيدات بوادي مجيرح ودراسة إنشاء المنطقة الصناعية بأبو زنيمة لاستغلال ثرواتها المحجرية وتوفير فرص عمل للشباب وكذا التوسع في استصلاح الأراضي بمدينة طور سيناء، ودفع العمل بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.

وحث المحافظ ، على أهمية ضرورة إنهاء خطة التعمير في مواعيدها المقررة لدفع عجلة التنمية في جنوب سيناء .

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء.

فودة خلال الاجتماع بالتعمير

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اللواء خالد فودة تعمير سيناء جنوب سيناء انارة حمام موسي

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