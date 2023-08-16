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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل على دائري الجيزة

إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية

أصيب 7 أشخاص في الجيزة جراء حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري بمنطقة العمرانية بالقرب من مخرج شارع البحر الأعظم.

 

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تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري في العمرانية.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وانتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة التي أجريت برئاسة المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل أعلى الطريق الدائري بمنطقة العمرانية قبل مخرج شارع البحر الأعظم.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن السيارة الربع نقل اصطدمت بالميكروباص من الخلف أثناء سيرهم على الطريق الدائري بالمنطقة المشار إليها بنطاق دائرة قسم العمرانية.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الحادث نتج عنه إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتم رفع آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة مديرية امن الجيزة اخبار الجيزة الطريق الدائرى العمرانية

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