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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخص تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالجيزة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات وإستغلالها فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من الدول وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله على مبالغ مالية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على (كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز "لاب توب" - طابعة - ماكينتين لقطع وتغليف الكارنيهات - ماكينة لصناعة الأختام "وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى"- مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 

وبمواجهة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المحررات الرسمية النصب والاحتيال تأشيرات السفر وزارة الداخلية

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