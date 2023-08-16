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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. والأرصاد تعلن خبرا سارا للمواطنين بشأن الطقس.. وشعبة الدخان تقدم حلا لأزمة السجائر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

 

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 16 أغسطس 2023، وذلك  خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

الأرصاد تعلن خبرا سارا للمواطنين بشأن الطقس.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار للتحسن في الأحوال الجوية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي معتدلة فى درجات حرارتها، إضافة إلى امتداد لمنخفض جوي، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة فترة الصباح.


تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16 أغسطس

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم  الأربعاء 16 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


أنتِ مالك.. بسمة وهبة تهاجم مادلين طبر بسبب عادل إمام

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر، بعدما زعمت الأخيرة أن أسرة الفنان عادل إمام تخفيه وتمنعه من الظهور، كما أنها حرضت على اقتحام الفيلا التي يعيش فيها.


مندهشون من ثمن العلبة.. شعبة الدخان تقدم حلا لأزمة السجائر خلال 48 ساعة
قدم إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، حلا للحد من الأزمة الحالية الذي يشهدها سوق الدخان السجائر، موضحًا أنه مر بأزمات مماثلة لأزمة السجائر على مدار عمله في السوق منذ 30 سنة.


الشرقية للدخان: نوزع 3 مليارات علبة سجائر في السنة

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، تفاصيل جديدة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السجائر، مشيرا إلى أن الشركة توزع نحو 3 مليارات علبة سجائر في السنة.

 

معاون وزير الصحة: قوافل طبية بالمجان للعلاج والوقاية
‏قال الدكتور جلال الشيشينى معاون وزير الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية، إن وزارة الصحة تقدم اكثر من نموذج بالنسبة للقوافل الطبية مثل مبادرات الكشف المبكر وهي للشخص السليم تماما الذي لا يعاني من أي أعراض.


طقس حار في القاهرة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء
عرض برنامج "صباحنا مصري"، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 16 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات.


من 15 لـ 20 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالأسواق
‏عرض برنامج "صباح البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، تقريرا عن أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 16 أغسطس.

 

خبير: الشخصية النرجسية تحتاج إلى العلاج وتقويم وتعديل للسلوك

‏قال الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، أن اضطراب الشخصية النرجسية هي صفات معينة وتحتاج إلى علاج وتحتاج إلى تقويم وتعديل للسلوك.

 

رواج سياحي.. أحمد غلاب: أشجار المانجروف صورة فنية على شواطئ البحر الأحمر
أكد الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن أشجار المانجروف تعد صورة فنية على شواطئ البحر الأحمر تساهم في الرواج السياحي.

 

الرئيس السيسي يصل مدينة السلوم لإجراء جولة تفقدية ولقاء الأهالي
أفادت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالي المدينة.

التوك شو الذهب أسعار الذهب الأرصاد الدولار السجائر السيسي

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