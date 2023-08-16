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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنتِ مالك.. بسمة وهبة تهاجم مادلين طبر بسبب عادل إمام

بسمة وهبة
بسمة وهبة

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر، بعدما زعمت الأخيرة أن أسرة الفنان عادل إمام تخفيه وتمنعه من الظهور، كما أنها حرضت على اقتحام الفيلا التي يعيش فيها.

وقالت "وهبة"،  على قناة "المحور"، إن ما قالته مادلين طبر صادم جدا ولا يليق بمكانة فنانة، فقد أساءت للفن لأنها محسوبة على الفن.

وأضافت: "ما أزعجني أنها قالت إنها تتمنى أن تفرج أسرة عادل إمام عنه، لم يكن يجب أن تستخدم مصطلح تفرج عنه.. هل أنتِ واعية للتصريح الذي قلتيه؟! هل تعي عمن تتحدثين؟!".

وتابعت: "قالت هنستقبله على رموش عينينا .. أنتِ مالِك؟! أنتِ تعرفيه منين؟! يحضر مهرجان أو لا يحضر، ما شأنكِ، وبالنسبة لعدم رد ابنه رامي عليها، لماذا يرد عليها؟! هل هما أصدقاء؟! هي ليست من جيل الزعيم أصلا كي تتحدث بهذه النبرة".
 

الفنانة مادلين طبر الاعلاميه بسمة وهبة فضائية المحور مواقع التواصل الاجتماعي عادل إمام

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