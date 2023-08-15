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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هقدم فيكي بلاغ.. بسمة وهبة تهاجم مادلين طبر بسبب عادل إمام

بسمة وهبة
بسمة وهبة

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة ، الفنانة مادلين طبر، بعدما طالبت باقتحام الفيلا التي يسكن فيها عادل إمام تحت مزاعم الاطمئنان عليه، قائلة: "هذا التصريح يحتاج إلى وقفة، فقد يجعلها تتعرض للمسائلة القانونية .. أنتِ فاكرة نفسك رايحة تقتحمي عشة فراخ؟!".

وقالت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أقدم بلاغا في مادلين طبر بسب دعوتها لاقتحام الفيلا، ما قالته غير قانوني بالمرة، كيف علمتِ أن هناك أشخاصا اقتحموا بيته للاطمئنان عليه؟!".

وأضافت الإعلامية: "انتِ لستِ من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة .. تحدثت عن يسرا ولبلبة رغم أنهما عشرة العمر، وبالتالي فإنهما عندما يدخلان بيته لا مشكلة في ذلك .. أنتِ حاشرة نفسك ليه؟!".

وتابعت: "أنتِ دخلك إيه؟! الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في الوطن العربي، وما كتبتيه فيه إساءة كبيرة لعادل إمام وأسرته وأولاده، ومين اللي قالك إن الفنان عادل إمام بتاع سهر وخروج.. عادل إمام كان في عز نجوميته بيروح بدري ومش بيسهر وكان أخره قاعد في الكافيه تحت بيته وبيلعب طاولة وشطرنج أو يروح نادي الصيد ويروح وكان قليل الظهور في المهرجانات طوال عمره"
 

الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة مادلين طبر برنامج 90 دقيقة 90 دقيقة توك شو

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