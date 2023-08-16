تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16 أغسطس.. فيديو

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:



سعر الدولار اليوم

30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

33.82 جنيه للبيع، و 33.71 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

39.32 جنيه للبيع، و39.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

100.58 جنيه للبيع، و100.23 جنيه للشراء.