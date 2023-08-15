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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعا ما بين 7 - 12 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الاوروبية 33.52 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.62 جنيه للشراء، 33.79 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.72 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للبيع.. في حين سجل الجنيه الاسترليني تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.

وفي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 38.97 جنيه للشراء و39.23 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.10 جنيه للشراء و39.29 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.15 جنيه للشراء و39.28 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.34 جنيه للشراء و100.26 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.
 

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