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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختل توازنه.. مصرع شخص سقط من علو بالعدوة في المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه سقط من علو أثناء عمله بإحدى الوحدات السكنية بمركز العدوة شمال المنيا حيث لفظ أنفاسه الأخير في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن مصرع شاب إثر سقوطه من إحدى الوحدات السكنية في مركز العدوة، وتم نقله إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

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انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر 15 عاما،  مقيم بإحدى قرى مركز العدوة إثر إصابته بنزيف حاد بعد سقوط من الطابق الرابع ، وتم نقله الي مشرحة مستشفي العدوة تحت تصرف جهات التحقيق،  وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات

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