رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير.. نواب: خطوة لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة.. ومطالب بمنح حوافز استثنائية لرفع حصة مصر من حركة التداول

الحكومة: تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا

برلماني: الدولة المصرية بقيادة الرئيس تمكنت من إنشاء بنية تحتية أساسية في مجال الموانئ

برلماني: مصر تمتلك موانئ ضخمة مجهزة بأحدث الوسائل العالمية

برلماني: تجارة الترانزيت مصدر هام للإيرادات المباشرة بالعملة الصعبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الثلاثاء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

في هذا الصدد ، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا الاجتماع، مؤكدين أن تعظيم تجارة الترانزيت سيكون له العديد من المزايا أبرزها توفير فرص استثمارية كبيرة للدولة .

بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما استعرضه رئيس الوزراء من إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من إنشاء بنية تحتية أساسية في مجال الموانئ وتجارة الترانزيت.

وقال “يحيى”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تعظيم تجارة الترانزيت سيضمن زيادة المساهمة في حل مشكلة البطالة، إلى جانب توفير الفرص الاستثمارية التي تعود نتائجها على ملايين المصريين.

من جانبه ، أشاد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من تجارة الترانزيت ، مؤكدا أن تحويل مصر لمركز تجاري عالمي يعتمد على موانئ ضخمة مجهزة بأحدث الوسائل العالمية وهذا ما تتبناه القيادة السياسية في الوقت الحالي .



و نوه " الشوربجي " فى تصريحات خاصة لصدى البلد على ضرورة تفعيل تجارة الترانزيت لاسيما فى ميناء الإسكندرية، إلى جانب إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت.

في سياق متصل، أشاد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بجهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى والمهم.

كما أشاد "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بأنه تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.

ونوه المهندس محمد المنزلاوى إلى رؤية الفريق كامل الوزير حول تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر، وأنها تأتى ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة تتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة، واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة، إضافة إلى تأكيد وزير النقل بأن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.