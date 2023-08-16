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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنزل استحمى.. غرق شاب في مياه ترعة المريوطية بالجيزة

غريق - أرشيفية
غريق - أرشيفية

لقى عاطل مصرعه في الجيزة، غرقا أثناء الإستحمام في ترعة المريوطية، وتم إنتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

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غرق شخص في ترعة المريوطية بالجيزة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوجود غريق بترعة المريوطية بدائرة قسم الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه حال تواجد المتوفي وصديقه بجوار ترعة المريوطية، قرر المتوفي رغبته في النزول إلى الترعة والسباحة فيها.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه عقب نزول المتوفي بدقائق استغاث بأنه يغرق ولم يستطيع أحد النزول وإنقاذه.

وبالتقابل مع صديق المتوفي، قرر أمام فرق المباحث بإشراف العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، أنه أثناء تواجده مع صديقه المتوفي أمام ترعة المريوطية بدائرة قسم الهرم، طلب منه النزول والاستحمام وما أن نزل إلى المياه حتى إستغاث من الغرق، ولم يتمكن من إنقاذه.

تمكنت فرق الإنقاذ النهري من إنتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة مديرية امن الجيزة اخبار الجيزة ترعة المريوطية الهرم

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