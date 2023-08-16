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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المنصورة تحافظ على مركزها الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى

ترتيب جامعه المنصوره
ترتيب جامعه المنصوره

حافظت جامعة  المنصورة  على تصنيفها بالفئة 601-700 على المستوي الدولي والمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.


وتواجد جامعة المنصورة للعام السادس علي التوالي في تصنيف شنغهاي يعد انجازًا كبيرًا نظرًا لاعتماد هذا التصنيف في المقام الأول على عدد الحاصلين من أبناء الجامعة على جائزة نوبل، وهو المعيار الذى تفتقده جامعة المنصورة حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك فالجامعة تنافس وبشدة  للبقاء ضمن قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم.

والجدير بالذكرأن تصنيف شنغهاي يعد أقوى التصنيفات العالمية الموجودة على الساحة الدولية منذ فترة طويلة ، حيث يعتمد هذا التصنيف على عدة معايير من شأنها تقييم الجامعات طبقا لإنتاجيتها العلمية والبحثية، ويأتي على رأس تلك المعايير ما يلى: عدد الحاصلين على جوائز نوبل سواء من خلال الدراسة أو التدريس.


• حجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلة "ناتشر" و "الساينس “ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعة في وسائل الإعلام والمجلات العلمية.


كذلك نسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة.
• الأداء الأكاديمي.

التصنيفات العالمية جامعة المنصورة على مستوى الجامعات المصري مستوى الجامعات المصرية مستوى الجامعات مجلات العلمية

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