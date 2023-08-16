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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تبيع 220000 هاتف Redmi K60 Ultra خلال 5 دقائق فقط

شاومي ريدمي
شاومي ريدمي

بعد عدة أشهر من الدعاية  تم الكشف رسميا عن هاتف Redmi K60 Ultra أخيرًا في الصين 14 أغسطس الجاري وتم طرحه للبيع في 16 أغسطس ، لتعلن بعدها Redmi التابعة لشركة "شاومي" الأم أن K60 Ultra باع أكثر من 220000 وحدة في 5 دقائق فقط! وهو بذلك يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لمبيعات الهواتف في الفئة السعرية  4000 يوان.

مبيعات Redmi K60 Ultra

احتفل Lu Weibing ، رئيس مجموعة  شاومي  Xiaomi ، بسجل مبيعات Redmi K60 Ultra على موقع التدوينات القصيرة الصيني Weibo ، وذلك عقب تحقيقه أرقام المبيعات مذهلة لم تتوقعها الشركة المنتجة على الإطلاق، حيث تم بيع 220.000 وحدة في 5 دقائق فقط! هذا يعني أنه تم بيع ما يقرب من 733 وحدة كل ثانية ، أو تم بيع 44000 وحدة كل دقيقة. 

Redmi K60 Ultra

يبدأ هاتف شاومي  ريدمي  K60 Ultra من الموديل الأساسي ذات الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم من مساحة التخزين مقابل 2599 يوان، وهو يعتبر صفقة رابحة بالنظر إلى المواصفات التقنية التي يتمتع بها والتي جعلته نجم بين الهواتف في السوق الصيني.

باعتباره أقوى هاتف رائد من “ريدمي"، فإن K60 Ultra مدعوم من خلال معالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 9200+ ، مع نقاط AnTuTu تزيد عن 1.77 مليون نقطة. يحتوي K60 Ultra أيضًا على نظام كاميرا متعدد الاستخدامات ، الكاميرا الرئيسية تستخدم مستشعر Sony IMX800 بدقة 50 ميجابكسل ، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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يحزم هاتف شاومي ريدمي على بطارية من مادة ليثيوم بوليمر تبلغ سعتها  5000 مللي أمبير في الساعة ، داعمة للشحن السريع بقوة 120 وات ، وهو بتصنيف IP68 مقاوم للغبار ومقاوم للماء، مع شاشة عرض OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. تحتوي الشاشة على تردد 2880 هرتز PWM ودرجة سطوع أقصى  2600 شمعة في المتر المربع. هناك تقارير تفيد بأن Xiaomi قد تعيد تسمية Redmi K60 Ultra باسم Xiaomi 13T Pro مع طرحه في الأسواق العالمية خلال المرحلة التالية من دورة حياته.

شاومي Redmi Redmi K60 Ultra Xiaomi ريدمى

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