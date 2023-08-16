بإمكانيات خارقة.. شاومي تقهر سامسونج بهاتف مطوى أرخص سعرا

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أحدث هاتف قابل للطي من إنتاجها، تحت اسم Xiaomi Mix Fold 3، والذي يأتي كمنافس رئيسي لجهاز سامسونج المنتظر Galaxy Z Fold 5.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم شاومي جهاز Mix Fold 3، كـ أنحف هاتف قابل للطي، فهو أقل نحافة من سابقه Mix Fold 2 بقياس 5.26 ملميتر فقط في حالته غير المطوية و 10.89 ملميتر عند طيه، والجدير بالذكر أن الجهاز يتميز بشاشتي E6 OLED، بأبعاد 8.03 بوصة للشاشة الداخلية و 6.56 بوصة للشاشة الخارجية.



مواصفات هاتف شاومي Mix Fold 3

يوفر أحدث هاتف قابل للطي من شاومي، شاشة من نوع E6 AMOLED LTPO للشاشة الداخلية المرنة بقياس 8.03 بوصة، بدقة تبلغ 1960 × 2160 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية.

شاومي Mix Fold 3

وتتميز الشاشة الداخلية بزجاج فائق النحافة (UTG) وتوفر دعم HDR10 + و Dolby Vision، ويأتي Mix Fold 3 مع شاشة خارجية من نوع LTPO OLED بقياس 6.56 بوصة مغطاة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 وتوفر ما يصل إلى 2560 شمعة سطوع ذروة في الوضع التلقائي.

وطورت شاومي أيضا مفصلا جديدا بالكامل يتكون من 198 مكونا ويشغل مساحة داخلية أقل بنسبة 17 ٪، وتأتي المفصلة الجديدة بهيكل مكون من 3 عناصر و 14 مفصلة دقيقة يتم تثبيتها في شاشة العرض الرئيسية القابلة للطي لتحسين المتانة وآلية دوران من الصلب الكربوني والسيراميك، وتدعم المفصلة الجديدة لـ Mix Fold 3 أيضا فتحة تحويم بزاوية 45 درجة - 135 درجة والتي تتيح لك دعم الهاتف مثل جهاز كمبيوتر محمول صغير.

مفصلة جهاز شاومي Mix Fold 3

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، قامت شاومي بتزويد هاتف Mix Fold 3، بنظام كاميرا رباعي مدعوم من شركة لايكا الألمانية، مع كاميرا رئيسية تأتي بمستشعر Sony IMX800 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم التقريب البصري OIS.

وذلك بالإضافة إلى وحدة فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، يتم التعامل مع لقطات الزووم عن طريق مستشعر بدقة 10 ميجابكسل، يدعم التقريب البصري حيت 3x ووحدة المنظار بدقة 10 ميجابكسل، والتي توفر تقريب بصري يصل إلى 5x، وتتميز كلتا الوحدتين المقربتين بميزة OIS، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

شاومي Mix Fold 3

وينبض بداخل هاتف Mix Fold 3، معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، إلى جانب سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت باستخدام تقنية UFS 4.0، مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، ويعمل الجهاز بواجهة شاومي الجديدة MIUI 14، والمستندة على نظام التشغيل Android 13.

ويكتسب هاتف Mix Fold 3 بطارية أكبر تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع نفس الشحن السلكي بقوة 67 وات على غرار إصدار الشركة السابق Mix Fold 2 ولكن مع شحن لاسلكي إضافي بقوة 50 وات، وتدعي شاومي أن عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات و 20 دقيقة.

شاومي Mix Fold 3

ويشتمل الجهاز على مستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري، ومن حيث الاتصال، فهو مزود بمنفذ شحن USB Type-C ويدعم تقنية NFC، ويُعتبر الهاتف الذكي أنحف من سابقه، حيث يبلغ سمكه 4.93 مم عند فتحه ويتوسع إلى 9.8 مم عند الطي.

سعر شاومي Mix Fold 3

يتوفر أحدث هاتف قابل للطي من شاومي Mix Fold 3، في خيارين من الألوان هما الأسود والذهبي: بسعر يبدأ من 1240 دولار (أي ما يعادل 38310 جنيه مصري) للطراز الأساسي بسعة 12 جيجابايت رام+ 256 جيجابايت.