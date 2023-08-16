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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوط في أسعار الذهب والدولار يسجل 30.84 جنيه اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 16- 8- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والخضروات والفاكهة.

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الذهب ينخفض والدولار مستقر.. تعرف على أسعار اليوم

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انخفاضات جديدة في أسعار الذهب.. مفاجأة بشأن عيار 18 اليوم

 

وقدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم  الأربعاء 16 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:
 

سعر الدولار اليوم  الأربعاء

30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو اليوم
33.82 جنيه للبيع، و 33.71 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

39.32 جنيه للبيع، و39.18 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي اليوم  الأربعاء

8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم  الأربعاء

100.58  جنيه للبيع، و100.23 جنيه للشراء.

 


كما قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 16 أغسطس 2023، وذلك  خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

 

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2548 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2230 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  1911.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17840 جنيها.

 

 

‏عرض برنامج "صباح البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، تقريرا عن أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 16 أغسطس.

أسعار الخضراوات والفاكهة
 

‏وقال أحمد القط تاجر بسوق العبور، أن أسعار الفواكه تعتبر في المتناول وكل أنواع الفاكهة تعتبر موجودة لأننا في الموسم الصيفي، وأن سعر الجوافة يبدأ من 10 جنيهات إلى 15 جنيه حسب الجودة، وسعر البلح من 25 جنيه إلى 30 جنيه حسب الجودة وحوالي 90% من أسعار الفاكهة تتراوح من بين 15 إلى 20 جنيه.

 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار الذهب والدولار الخضروات والفاكهة الدولار

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