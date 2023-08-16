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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بوادر أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب مباراة السوبر .. تفاصيل

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

رد عصام شلتوت، على خبر " هل هناك بوادر أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك، بعد خطاب الأهلي لـ اتحاد الكرة المصري، بسبب مباراة السوبر و موعدها".

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وقال عصام شلتوت، إن الأهلي يريد تحديد الموعد، لآن الأهلي انفق الكثير، ويريد أن يفوز بالبطولة، معلقًا :" الأهلي صارف و مكلف".

وأوضح عصام شلتوت، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن المدير الفني لـ الأهلي كولر، مميز، ويريد حصد البطولات، ولذلك يريد أجندة بكل شيء.

ولفت إلي أن الأهلي سيعتذر عن لعب السوبر، في حالة وجود الزمالك بالبطولة، معلقًا :" لو اتحاد الكرة قرر أن يشارك فيها الزمالك سيعتذر الأهلي وسيكون هناك مشكلة".

 

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