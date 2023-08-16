ترامب وراء القضبان.. الشرطة تطالب الرئيس الأمريكي السابق بتسليم نفسه لسجن جورجيا

من المقرر أن يتم حجز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 متهما آخرين متهمين بالابتزاز بتهم في سجن مقاطعة في جورجيا، وهو خروج عن إجراءات المحكمة التي شوهدت في قضاياه الجنائية الثلاث الأخرى.

وأعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة فولتون القرار، قائلا إن ترامب والمتهمين الآخرين قد يمثلون في السجن المحلي لتسليم أنفسهم “في أي وقت”، على الرغم من أنه أشار إلى أن الخطة لا تزال عرضة للتغيير بسبب الطبيعة غير المسبوقة للقضية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولتون في بيان: “في هذه المرحلة، بناء على التوجيهات الواردة من مكتب المدعي العام والقاضي الذي يرأس الجلسة، من المتوقع أن يتم حجز جميع المتهمين ال 19 الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام في سجن رايس ستريت”، مشيرا إلى أن “المنشأة مفتوحة 24/7”.

وسيختلف هذا الإجراء عن الدعاوى الجنائية الأخرى الجارية لترامب، والتي تمت معالجتها داخل المحاكم.

وأثناء الحجز، عادة ما يتم تصوير المتهمين وأخذ بصماتهم ، وبينما لم يكن مطلوبا من ترامب تقديم صور لدعاواه القضائية الأخرى.

وقال عمدة مقاطعة فولتون، بات لابات، إنه يعتزم التقاط صورة للرئيس السابق في قضية الابتزاز.

وأضاف: “لا يهم وضعك. لدينا صورة جاهزة لكم، ما لم يخبرني شخص ما بشكل مختلف، فإننا نتبع ممارساتنا العادية؟"

تعرض ترامب وقائمة طويلة من حلفائه الحاليين والسابقين للائحة اتهام شاملة من 41 تهمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث زعم المدعون العامون أنهم عملوا على إبطال فوز جو بايدن في السباق الرئاسي لعام 2020.

ومن بين التهم تهمة الابتزاز الجنائي، بالإضافة إلى عدة تهم بالتآمر للتدخل في الانتخابات ، والحنث باليمين ، وتحريض مسؤول عام على انتهاك قسمهم.

وتمثل الجولة الأخيرة من الاتهامات رابع اتهام جنائي لترامب هذا العام وحده، حيث صفعه المدعون الفيدراليون سابقا بعشرات التهم الجنائية لسوء التعامل المزعوم مع المواد السرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

كما تم اتهامه في نيويورك بمخطط مزعوم للأموال السرية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الانتخابية لعام 2016 ، ويواجه قضية منفصلة للتدخل في الانتخابات بقيادة المحقق الخاص جاك سميث ، الذي يقود أيضا محاكمة الوثائق السرية.