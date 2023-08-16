ترامب زعيم إجرامي.. أكبر مؤامرة لإقصائه من الانتخابات الأمريكية على طريقة المافيا

يواجه الرئيس الأمريكي السابق مجموعة رابعة من التهم، التي اتُهم فيها دونالد ترامب بإطلاق "مشروع إجرامي" لإلغاء انتخابات 2020 بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي يقول عنه محللون أن سيعقد فرصة في مواصلة الترشح للانتخابات، وفق ما ذكر موقع جي بي إن نيوز البريطاني.

قدم المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس ، 13 تهمة ضد ترامب و 18 من مساعديه بعد أن زعم ​​أن الرئيس السابق طالب المسؤولين "بالعثور" على أصوات إضافية لتأييد فوزه على الرئيس الحالي جو بايدن.

وشملت التهم الأخرى التزوير والابتزاز ، وهو الامر الذي اعتبره مختصون قانونيون، أن هذه التهم تستخدم في أغلب الأحيان لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، مثل المافيا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس أمريكي سابق اتهامات تستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، والتي يتم من خلالها إدانة زعماء العصابات، مثل كبار المجرمين، جون جوتي وفينسنت جيجانتي.

وذكر القانونيون، أن ويليس استخدم، قوانين الدولةالمتبعة في محاكمات قادة الجريمة.

وفي الولايات المتحدة ، كثيرًا ما يتم مقاضاة زعماء النشاط الإجرامي المنظم بموجب القانون الفيدرالي للمنظمات الفاسدة (ريكو).

وفقًا لقانون ريكو ، تعتبر المشاركة في "مؤسسة" أو السيطرة عليها من خلال "نمط الابتزاز" أو التآمر ، تعد جريمة.

وتعد العقوبات بموجب قانون ريكو ، قاسية حيث تتراوح مدد السجن بين 5 و 20 عامًا، أو غرامات تصل إلى 250 ألف دولار (197 ألف جنيه إسترليني).

من أجل إدانة ترامب ، قال أنتوني مايكل كريس، أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا ، إن المدعين يجب أن يظهروا أن الرئيس السابق "لم يكن مشاركًا سلبيًا"، بل كان "يقود النشاط ".

ظهرت مكالمة صوتية في يناير 2021 تحدث فيها ترامب إلى وزير خارجية جورجيا اقترح فيها عليه، إمكانية عمل مسؤولي الانتخابات للعثور على الأصوات التي يحتاجها للفوز.

يواجه ترامب بالفعل اتهامات فيدرالية من وزارة العدل الأمريكية بشأن مزاعمه الانتخابية الكاذبة.

تشمل أخطر التهم ضد ترامب التآمر لقلب نتيجة خسارته في الانتخابات ، مما أفسح المجال لأعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي.

لكنه ينفي المزاعم ويقول إنها ذات دوافع سياسية.

وقالت حملة ترامب في بيان: "كان بإمكانهم عمل ذلك قبل عامين ونصف ، لكنهم اختاروا القيام بذلك لأسباب تتعلق بالتدخل في الانتخابات خلال حملة الرئيس ترامب الناجحة. يجب إنهاء الكيل بمكيالين ضد الرئيس ترامب".

