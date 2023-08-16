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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حزنه على الغياب.. أحمد جمال ينضم لمطربي مهرجان القلعة

احمد جمال
احمد جمال

انضم الفنان أحمد جمال إلى مطربي مهرجان القلعة وذلك بعد أن أعرب عن حزنه الشديد بسبب غيابه عن مهرجان القلعة هذا العام.

وكتب المطرب أحمد جمال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "للأسف ولأول سنة أنا مش موجود في مهرجان القلعة اللي كل سنة بشارك فيه من بداية مشواري، الحفلة اللي بحبها هفتقدها وهفتقدكم السنة دي".

وبعد ايام عاد وأعلن عن موعد حفلته وروج لها وكتب:"جمهوري الغالي اللي كان مستني حفل مهرجان القلعة السنة دي.. خلاص أنا هكون موجود معاكم إن شاء الله وتم تأكيد ميعاد الحفل، وميعادنا يوم 30 أغسطس.. مستنيكم من دلوقتي».

كانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، اعتمدت برنامج الدورة 31 من مهرجان القلعة “قلعة صلاح الدين الدولى” للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 24 اغسطس وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر  .

45 حفلة في 15 يوما .. تفاصيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

شاهد | جدول حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين

ويقول الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا ان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف الى تقديم الوان ابداعية جادة تناسب اذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ، واضاف ان الفعاليات تشهد مشاركات اولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب اضافة الى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات.

 وأشار إلى ان عدد الفعاليات هذا العام يصل الى 45 حفل حيث يقام حفلين متتاليين على مسرح المحكى الى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه واعداده لاستقبال الجمهور اثناء الدخول ، موضحا انه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات الى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور ، واوضح ان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد اهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى .

يذكر ان برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الاسطول ، نسمة محجوب ، مجموعة التشيللو state of hermony ، فايا يونان ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر ، سيمون ، هشام عباس ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، غالية بن على ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ، على الحجار ، كورال كلية التربية الموسيقية ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، وليد توفيق ، هشام خرما ، لينا شاماميان ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن  بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، نسمة عبدالعزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان أحمد جمال الفنان محمد محسن المطرب أحمد جمال دار الاوبرا المصرية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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