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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

45 حفلة في 15 يوما .. تفاصيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

هاني شاكر أحد نجوم
هاني شاكر أحد نجوم مهرجان القلعة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة برنامج الدورة 31 من مهرجان القلعة “قلعة صلاح الدين الدولى” للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 24 اغسطس وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر  .

 

يقول الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا ان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف الى تقديم الوان ابداعية جادة تناسب اذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ، واضاف ان الفعاليات تشهد مشاركات اولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب اضافة الى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات ، مشيرا إلى ان عدد الفعاليات هذا العام يصل الى 45 حفل حيث يقام حفلين متتاليين على مسرح المحكى الى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه واعداده لاستقبال الجمهور اثناء الدخول ، موضحا انه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات الى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور ، واوضح ان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد اهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى . 

 

يذكر ان برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الاسطول ، نسمة محجوب ، مجموعة التشيللو state of hermony ، فايا يونان ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر ، سيمون ، هشام عباس ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، غالية بن على ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ، على الحجار ، كورال كلية التربية الموسيقية ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، وليد توفيق ، هشام خرما ، لينا شاماميان ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن  بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، نسمة عبدالعزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

مهرجان القلعة الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان محمد محسن القاهرة السيمفونى

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