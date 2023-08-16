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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الكليات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50%

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.


رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg


خطوات التسجيل  بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

 

كليات تقبل من 50% بتنسيق الكليات2023 

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 عن الكليات التي  تقبل من 50% لطلاب الشعبة الأدبية، وتشمل أغلب هذه الكليات الآتي: 

  • كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.
  • كلية تربية «طفولة» العريش.
  • كلية تربية «طفولة» أسوان.
  • كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.
  • كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.
  • كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.
  • كلية تربية رياضية بنات السويس.
  • كلية تربية رياضية بنات العريش.
  • كلية تربية رياضية بنات الفيوم.
  • كلية تربية رياضية بنات المنصورة.
  • كلية تربية رياضية بنات المنيا.
  • كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
  • كلية تربية رياضية بنات أسوان.
  • كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  • كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  • كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  • كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  • كلية تربية رياضية بنين سوهاج.كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  • كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  • كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  • كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  • كلية تربية رياضية بنين سوهاج.
  • تربية نوعية أسوان.
  • تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
  • تربية نوعية فنية الإسكندرية.
  • تربية نوعية فنية الزقازيق.
  • تربية نوعية فنية الفيوم.
  • تربية نوعية فنية القاهرة.
  • تربية نوعية فنية المنصورة.
  • تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
  • تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
  • تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.
  • تربية نوعية فنية أسوان.
تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ كليات تقبل من 50 بتنسيق الكليات2023 التعليم العالي والبحث العلمي Jobs Education

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