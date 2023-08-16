عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تقدم روسيا.. جنرال أوكراني يقر ببعض التعقيدات في كوبيانسك

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أقر قائد القوات البرية الأوكرانية بوجود بعض التعقيدات حول مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف، حيث تقوم القوات الروسية بالهجوم والتقدم بها.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال أولكسندر سيرسكي على "تيليجرام" اليوم الأربعاء "بسبب تعقيد الوضع في محور كوبيانسك، أمضيت معظم اليوم في العمل في الوحدات التي تدافع عن ضواحي المدينة".

وأضاف أن القوات الروسية تحاول اختراق دفاع القوات الأوكرانية بوحدات هجومية مؤلفة بشكل أساسي من السجناء كل يوم في اتجاهات مختلفة، بهدف صد كوبيانسك ثم السيطرة عليها.

ولفت الجنرال الأوكراني إلى أنه على الرغم من الوضع الصعب، فإن الدفاع عن المدينة سيكون مضمونًا.

وأكد أنه "بناءً على نتائج العمل مع القادة في هذا المجال ، تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستضمن مصداقية الدفاع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجموعات مهاجمة تابعة لتجمع قوات "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.

وقالت أوكرانيا يوم الثلاثاء إنها عززت مواقعها في المدينة الشمالية الشرقية.

وقال سيرهي تشيرفاتي نائب قائد المجموعة العسكرية الشرقية للاتصالات الاستراتيجية: "تم تعزيز مواقع إطلاق النار لدينا، وقدمت (القيادة) توصيات منهجية معينة ، وأعيد انتشار الاحتياطيات".

قائد القوات البرية الأوكرانية كوبيانسك القوات الروسية محور كوبيانسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

منها الأزمة الاقتصادية.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

شيفيلد يونايتد يتعاقد مع لاعب إيفرتون في انتقال مجاني

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث ليبيا

بيان عاجل من أمريكا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها مقابل عضوية الناتو

بعد وفاة مواطنة .. قرار عاجل في انهيار عقار الإسكندرية

بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ