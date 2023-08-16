وسط تقدم روسيا.. جنرال أوكراني يقر ببعض التعقيدات في كوبيانسك

أقر قائد القوات البرية الأوكرانية بوجود بعض التعقيدات حول مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف، حيث تقوم القوات الروسية بالهجوم والتقدم بها.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال أولكسندر سيرسكي على "تيليجرام" اليوم الأربعاء "بسبب تعقيد الوضع في محور كوبيانسك، أمضيت معظم اليوم في العمل في الوحدات التي تدافع عن ضواحي المدينة".

وأضاف أن القوات الروسية تحاول اختراق دفاع القوات الأوكرانية بوحدات هجومية مؤلفة بشكل أساسي من السجناء كل يوم في اتجاهات مختلفة، بهدف صد كوبيانسك ثم السيطرة عليها.

ولفت الجنرال الأوكراني إلى أنه على الرغم من الوضع الصعب، فإن الدفاع عن المدينة سيكون مضمونًا.

وأكد أنه "بناءً على نتائج العمل مع القادة في هذا المجال ، تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستضمن مصداقية الدفاع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجموعات مهاجمة تابعة لتجمع قوات "الغرب" نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.

وقالت أوكرانيا يوم الثلاثاء إنها عززت مواقعها في المدينة الشمالية الشرقية.

وقال سيرهي تشيرفاتي نائب قائد المجموعة العسكرية الشرقية للاتصالات الاستراتيجية: "تم تعزيز مواقع إطلاق النار لدينا، وقدمت (القيادة) توصيات منهجية معينة ، وأعيد انتشار الاحتياطيات".