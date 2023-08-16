تنسيق الكليات 2023| الطب 80% والعلوم 55%.. نكشف تفاصيل الالتحاق بالجامعات الأهلية

تتابع وزارة التعليم العالى و البحث العلمي استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بتنسيق الجامعات الاهلية 2023 و الجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023 ، حيث تم فتح باب التسجيل الثلاثاء 15 اغسطس .

رابط التقدم لتنسيق الجامعات الاهلية 2023

و كشفت وزرة التعليم العالى و البحث العلمي انه يتم التقدم لتنسيق الجامعات الاهلة 2023 عبر الموقع الالكتروني الخاص بكل جامعة ، حيث يبلغ عدد الجامعات الاهلية 20 جامعة و يقدم الطالب طلب الالتحاق بالجامعة الراغب بها عبر موقعها الخاص.

تنسيق الجامعات الاهلية 2023

الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

الحد الادني بتنسيق الجامعات الاهلية 2023

و تشمل الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الاهلية 2023 الاتي :