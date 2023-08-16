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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الكليات 2023| الطب 80% والعلوم 55%.. نكشف تفاصيل الالتحاق بالجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تتابع وزارة التعليم العالى و البحث العلمي  استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بتنسيق الجامعات الاهلية 2023 و الجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023 ، حيث تم فتح باب التسجيل الثلاثاء 15 اغسطس . 

رابط التقدم لتنسيق الجامعات الاهلية 2023 

و كشفت وزرة التعليم العالى و البحث العلمي انه يتم التقدم لتنسيق الجامعات الاهلة 2023 عبر الموقع الالكتروني الخاص بكل جامعة ، حيث يبلغ عدد الجامعات الاهلية 20 جامعة و يقدم الطالب طلب الالتحاق بالجامعة الراغب بها عبر موقعها الخاص. 

تنسيق الجامعات الاهلية  2023 

الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

الحد الادني بتنسيق الجامعات الاهلية 2023 

و تشمل الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الاهلية 2023 الاتي : 

  • الطب ٨٠٪ 
  • طب الأسنان ٧٨٪ 
  • العلاج الطبيعي ٧٦٪ 
  • الصيدلة ٧٢٪ 
  • الطب البيطري ٦٨٪ 
  • الهندسة ٦٨٪ 
  • علوم الحاسب ٦٢٪ 
  • التكنولوجيا الحيوية ، تكنولوجيا العلوم الصحية ، العلوم الأساسية 55 %
  •  الفنون التطبيقية ، الإعلام ، اللغات والترجمة ، الاقتصاد والإدارة ، التربية  55 %
  • العلوم الاجتماعية ، السياحة والفنادق ، الحقوق والقانون ، التمريض ، الآثار ، علوم سينمائية 55 %

 

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