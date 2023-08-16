كانوا فى زفة.. ضبط قائدي سيارتين عرضا حياة المواطنين للخطر بالطريق الساحلي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى سيارتين إحداهما "بدون لوحات" بالقيادة برعونة وعدم الإلتزام بالحارة المرورية (بالطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية) وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بعد إجراء التحريات من تحديد وضبط السيارتين ، و (قائديهما - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك فى موكب زفاف أحد أصدقائهما وأقرا بصحة الواقعة .

كما أضاف أحدهما أن السيارة "بدون لوحات معدنية" قيادته قام بإستئجارها من معرض سيارات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارتين.